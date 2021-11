Catio Baldé, empresário de Braima Sambú, revelou ao Maisfutebol que o médio de 20 anos estava convocado para o jogo deste sábado, frente ao Benfica, tendo acabado por ficar de fora devido a um erro do laboratório.

«Braima Sambú foi convocado para o jogo de hoje. Ontem fez o exame e deu negativo. Hoje foi fazer o teste PCR antes de jogo e disseram- lhe que era positivo. Mandaram-no para casa. Ao intervalo recebeu uma chamada a pedirem-lhe desculpa porque, houve engano. Era negativo», revelou Caio Baldé.

De acordo com o empresário, o erro foi do laboratório. «É indesculpável o que aconteceu. Ligaram da clínica a comunicar o erro e disseram-lhe que o médico do Belenenses ia entrar em contacto com ele.»

Braima Sambú é um jovem de 20 anos que representa o plantel sub-23 e que seria mais uma solução de recurso para o Belenenses conseguir entrar em campo frente ao Benfica, num jogo que envergonhou toda a gente.