O secretário de Estado da Juventude e do Desporto considerou que faltou bom senso para evitar o que se passou no Belenenses-Benfica, no qual os azuis foram a jogo com apenas nove jogadores.

«Tive uma reunião com a liga e fiz um conjunto de perguntas: se faz sentido ou não que a Liga repense os seus próprios regulamentos, se tem ou não a Liga capacidade para dar resposta a situações deste género. Ninguém fica bem na fotografia. (...) Devia ter havido bom senso. É fundamental perceber o que acontecer e imediatamente começarmos a trabalhar. nomeadamente o promotor, o que tem de fazer para que uma situação destas não volte a repetir-se. Há uma responsabilidade de quem tem de organizar estas competições e deve organizar esta situação», afirmou João Paulo Rebelo em entrevista à RTP3.

O governante considerou que foi um erro o jogo ter-se iniciado. «O melhor que podia ter acontecido era o jogo não ter acontecido», apontou, notando ser desejável que a Liga antecipe cenários e tome medidas de forma a que não se repita uma situação semelhante.

O Belenenses-Benfica acabou por ser dado como terminado no arranque da segunda parte, altura em que os azuis ficaram reduzidos a seis jogadores.