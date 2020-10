Petit, treinador do Belenenses, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Benfica no Estádio da Luz por 2-0:

«Não é facil entrar e aos seis minutos sofrer um golo na primeira oportunidade. Sabíamos que íamos encontrar um adversário difícil com boas dinâmicas e nível de jogo alto.

Não fomos uma equipa ofensivamente muito agressiva. Ao intervalo tentámos corrigir. Falhámos muitos passes na primeira parte. Disse aos jogadores que esperava mais da nossa equipa em alguns momentos do jogo, pelo que têm feito. Somos uma equipa que está a crescer e que sabe o que faz em campo. Mas é um resultado justo.»

«Não foi um jogo com muitas oportunidades. Tivemos quatro ou cinco situações em que podíamos ter definido melhor.

«Na segunda parte, depois dos primeiros cinco minutos, começámos a tomar conta do jogo e a tentar empurrar um pouco o Benfica. Tentámos sempre ir à procura do golo do empate e sofremos o segundo golo numa transição. Aí tornou-se mais difícil e o Benfica refrescou o meio-campo e não conseguimos sair.»

[Belenenses tem apenas dois golos marcados na Liga. Isso é preocupante?]

«Para atacar bem, temos de defender também bem. No jogo com o Moreirense na semana passada tivemos cinco ou seis oportunidades em que podíamos ter feito golo. Há que haver é equilíbrio para a equipa não levar com transições. Temos criado sempre oportunidades nos jogos que fizemos.»

[Por exclusão de partes, percebeu-se que Cafú Phete é o jogador infetado. Que impacto teve a ausência dele?]

«Soubemos ontem que o Cafú estava infetado. Mas temos sempre jogadores preparados. O Danny cumpriu, mas é uma pena porque gostamos de ter todos os jogadores.»