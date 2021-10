A Team Manager do Belenenses, Mariana Vaz Pinto, fez história na Liga ao tornar-se na primeira mulher inscrita como delegada num jogo do principal campeonato do futebol português.

A antiga treinadora dos quadros do Sporting, de 26 anos, mudou-se para o Belenenses neste mês de outubro, e esteve no banco pela primeira vez no jogo com o Boavista, na segunda-feira.

A Liga assinalou nesta terça-feira o feito histórico.