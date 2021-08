A SAD do Belenenses viu rejeitado o recurso para o Tribunal Constitucional sobre os direitos de formação do futebolista Nilton Varela, diz o clube do Restelo. Nesse sentido, e de acordo com o emblema liderado por Patrick Carvalho, a SAD é mesmo condenada a pagar cerca de 30 mil euros ao Clube de Futebol “Os Belenenses”, num prazo de 30 dias.

O caso remonta a 13 de maio, data em que a Comissão de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) notificou a SAD do Belenenses de que tinha de pagar ao clube os direitos de formação de Niton Varela, tendo a sociedade da equipa que disputa a I Liga recorrido para o Tribunal Constitucional, mas sem sucesso.

Em comunicado, esta segunda-feira, o clube azul, que vai disputar o Campeonato de Portugal em 2021/2022, informou que foi notificado pela FPF «de que não foi admitido o recurso para o Tribunal Constitucional tal como pretendia a B-SAD, pelo que deve esta sociedade, nos termos do Acórdão da Comissão de Arbitragem, proceder ao pagamento dos direitos de formação respeitantes ao atleta Nilton Varela, no valor de 30.181,32 euros, acrescido de juros, no prazo de 30 dias, findo o qual ficará aquela sociedade impedida de registar novos contratos e de inscrever jogadores».

O CF “Os Belenenses” informou também que estão em curso, contra a SAD, «processos similares respeitantes ao pagamento dos direitos de formação de mais 15 atletas formados no clube». Acrescenta ainda que, entre esses, a SAD presidida por Rui Pedro Soares «já foi também condenada no que respeita aos direitos de formação de alguns desses atletas, encontrando-se os demais a aguardar os respetivos acórdãos».

Nilton Varela, de 20 anos, fez formação no Sporting e no Belenenses. Concluiu o percurso nas camadas jovens em 2018/2019, nos juniores do clube do Restelo. Na época seguinte, passou para os sub-23 e mais tarde para a equipa principal, estas duas já sob o nome de Belenenses SAD, depois do conflito que surgiu entre clube e sociedade.