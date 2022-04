O treinador do Belenenses, Franclim Carvalho, na conferência de imprensa após o empate frente ao Estoril (2-2), em jogo da 31.ª jornada da Liga:

[Festejo do golo representa o estado de espírito da equipa] «Foi pena o golo ter sido no final. A emoção faz parte do jogo. na primeira parte fomos pouco agressivos no último terço, na segunda parte, por força do resultado, o jogo foi só de um sentido. A ambição faz parte de nós, temos um objetivo que queremos e vamos cumprir. Conseguimos um ponto, é melhor que nada.

[Ponto ganho à concorrência] Temos três finais, a começar pelo Sp. Braga. Ganhámos um ponto para as nossas contas, não foi à concorrência. Não adianta fazermos contas ao que os adversários fazem. Sabemos o que temos de fazer para o nosso objetivo

[O que mudou da primeira para a segunda parte? O que disse aos jogadores?] Não posso dizer tudo, mas eu não faço magia. Só disse aos jogadores que precisávamos de ser mais ambiciosos e objetivos na frente. Tenho confiança na malta da frente para fazer golos, marcámos ao Sporting e ao FC Porto, por exemplo.

[Empate no fim dá mais força anímica?] Tenho um amigo que diz que empatar não é perder, é somar. É importante somar, fizemos um ponto, mas se fosse antes dos 95 ou 96 minutos teria o mesmo sabor. Não gosto de vitórias morais. Disse aos jogadores que amanhã treinávamos de manhã, estava estipulado.

[Cânticos da bancada a desejar a descida ao Belenenses] Isso nem dá nem tira força aos jogadores. Eu hoje vi as declarações do mister Abel a condenar os olés das bancadas. O desporto é bonito, os adeptos são precisos, e não é isto que provoca saudades. O que provoca saudades é o apoio à equipa, não é xingar os adversários.

[Se tivesse feito o 2-2 mais cedo, sente que o Belenenses podia ter ganho?] Claramente, disse. Se a bola do Danny entra, se a do Safira entra… é normal que nos agarremos a essas oportunidades agora. Temos é de continuar a procurar e a perceber os momentos do jogo.»