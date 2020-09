Rui Pedro Soares e a equipa do Belenenses almoçaram esta quinta-feira com o presidente da Câmara Municipal de Grândola numa unidade hoteleira deste concelho do litoral alentejano.

Recorde-se que a SAD dos azuis pretende mudar-se para Grândola, onde tem prevista a construção de um centro de treinos e deverá passar a jogar no futuro.

O Belenenses viaja esta quinta-feira para o Algarve, onde tem agendado um particular com o Portimonense e sensivelmente a meio-caminho a comitiva liderada por Rui Pedro Soares foi acolhida pelo autarca António Figueira Mendes.

Na comitiva da equipa já estava o internacional brasileiro Henrique Adriano Buss (ao lado de Petit na foto), que vai ser reforço do Belenenses. O defesa-central de 33 anos, membro do escrete no Mundial 2014, realizado no Brasil, alinhava no Al Ittihad Kalba, equipa dos Emirados Árabes Unidos.

O Belenenses será a quarta equipa que Henrique Buss representa no futebol europeu, depois de Bayer Leverkusen, Racing Santander e Nápoles, esta última entre 2014 e 2016. No futebol brasileiro vestiu as camisolas de Corinthians, Fluminense, Palmeiras e Coritiba.