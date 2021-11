A Liga de Clubes anunciou, através de um comunicado publicado no site oficial, qu vai avançar com uma participação disciplinar, de forma a averiguar se há motivos para medidas disciplinares contra os clubes, ou outros agentes desportivos, depois do que aconteceu este sábado no Jamor, na vitória do Benfica sobre o Belenenses.

A decisão de avançar com uma participação disciplinar para averiguar tudo o que aconteceu foi tomada este domingo.

Comunicado na íntegra:

«A Liga Portugal vai avançar com uma participação disciplinar, a ser enviada ao Conselho de Disciplina da FPF, de forma a averiguar o sucedido no estádio do Jamor, durante o encontro entre a Belenenses SAD e o SL Benfica, da 12ª jornada da Liga Portugal Bwin.

Esta decisão, tomada em reunião de Direção Executiva realizada na manhã deste domingo, permitirá apurar eventual responsabilidade disciplinar, designadamente quanto ao cumprimento dos protocolos sanitários aplicáveis.»