Belenenses e Benfica têm jogo agendado para esta noite, às 20h30, no Jamor, embora a realização do mesmo dependa do delegado de saúde.



Ainda assim, o Maisfutebol fez as equipas prováveis de Filipe Cândido e de Jorge Jesus. O técnico dos azuis tem dez jogadores infetados com covid-19 enquanto o treinador das águias não pode contar com Rodrigo Pinho, Paulo Bernardo e Lucas Veríssimo.



