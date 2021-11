O Conselho de Disciplina da Federação multou esta terça-feira o Benfica devido aos protestos no final do jogo no Jamor, contra o Belenenses. Record-se que a partida acabou aos 46 minutos, depois do Belenenses ter entrado em campo com nove jogadores e ter perdido três atletas por lesão.

De acordo com o mapa de castigos, «após o final do jogo, os referidos adeptos entoaram os seguintes cânticos: 'A Liga é uma vergonha' e 'Ó Rui Pedro vai para o c..'», pelo que a SAD benfiquista vai ter de pagar 510 euros.

Para além disso, o Benfica vai ter de pagar 3 190 euros devido ao deflagramento de potes de fumo, petardos e flash-lights.

Já o Belenenses foi multado em 653 euros por se ter apresentado quatro minutos atrasado para o início da primeira parte. Já em relação ao longo atraso para o início da segunda parte, não há qualquer referência.

Recorde-se que o Conselho de Disciplina já anunciou um processo de inquérito urgente devido ao facto do clube azul só se ter apresentado com nove jogadores.