O treinador do Belenenses, Filipe Cândido, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Arouca (2-1), em jogo da 17.ª jornada da Liga:

[Vitória de muito crer] «Sim, sem dúvida, a equipa hoje colocou acima de tudo muita alma. Sabemos que todos os jogos vão ser muito difíceis, sabemos que vamos ter de estar sempre a roçar a perfeição. E se assim for, estaremos sempre perto de ganhar. E só uma equipa que trabalha muito pode vencer o jogo nos últimos minutos. Tínhamos um plano de jogo, as expulsões atrasaram esse plano. Guardámos o Nilton para o segundo momento porque sabíamos que íamos ter oportunidades na largura. Os jogadores foram felizes e merecem muito esta vitória.

[Entrada do Nilton foi decisiva] Sim, obviamente, às vezes mexemos nas equipas e não resulta, mas nós sentíamos, pela energia que o Nilton tem, que podia resultar naquele timing. O facto de termos mantido o Camará acabou também por ser feliz, e é justo pela entrega que ele tem tido diariamente. Estamos felizes, mas sabemos que foram apenas três pontos. Acreditamos que a equipa está agora mais capaz de dar respostas, mesmo que nem sempre bem jogado. Vamos fazer 32 jogos, não 34, retiraram-nos dois jogos em casa. Estas vitórias em casa fazem-nos acreditar e dão-nos força.

[Entrada de Pedro Nuno foi para ter mais bola?] Sim, só estou arrependido para fazer a ativação dentro do campo, a partir do momento em que o Cafu levou o primeiro amarelo… às vezes há uma expulsão, e depois os árbitros vão com mais facilidades para cartões na outra equipa. Queria desfazer a linha de cinco, para sermos mais reativos. Faltou-nos ter mais bola, mas não jogámos sozinhos, o Arouca teve muito mérito. Na segunda parte conseguimos ter mais bola, depois novamente em vantagem numérica a toada foi essa. Na parte final tivemos felicidade, o Arouca acertou duas vezes no ferro, e depois fomos nós felizes com o golo.

[Exibição de Nilton vai dar-lhe confiança?] Quando chegámos, sabíamos do percurso do Nilton e de outros jogadores, como o Pedro Nuno, que também teve uma longa paragem. Temos tido algum cuidado nos equilíbrios da nossa equipa. Agora, jogadores como o Nilton vão crescer, têm um potencial grande. Acreditamos muito no Nilton, tem características diferentes. Tinha-lhe dito que ia ter oportunidades, acreditou, está feliz, mas é preciso saber que amanhã é preciso treinar e descansar.

[Vitória hoje pode ser fundamental] Ajuda, porque todos os pontos vão ser determinantes. Ainda temos um jogo da primeira volta, com o Famalicão, e esperamos trazer pontos. Eu confesso que tenho olhado muito para o próximo jogo, raramente olho para a classificação, é a melhor forma de não nos precipitarmos, temos de manter um equilíbrio emocional. Vamos ter de fazer na mesma uma segunda volta muito forte. Tinha um target quando entrei no clube, não vou dizer qual é.»