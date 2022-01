Riccieli teve cabeça para dar a vitória ao Famalicão no acerto de contas da primeira volta do campeonato. O capitão famalicense marcou o golo que vale os três pontos e a fugida do penúltimo lugar da Liga, entregue agora ao Arouca.

Num jogo de baixa qualidade, muito atabalhoado e com poucos motivos de interesse, acabou por vencer a equipa que foi mais feliz na hora de atirar ao golo. Assim, o Belenense, apesar da boa réplica e da muita luta que deu, passou a segurar a lanterna vermelha com as duas mãos. É cada vez mais último, com menos três pontos que o adversário que a formação arouquense.

Apesar da posição que as duas equipas ocupavam na tabela à entrada para este jogo em atraso, as duas formações vinham de resultados moralizadores. O Famalicão empatou em Braga e o Belenenses venceu em casa o Arouca. Rui Pedro Silva não alterou o onze que defrontou a turma arsenalista, enquanto Franclim Carvalho foi obrigado a mudar dois: saíram os castigados Afonso Sousa e Cafu Phete e entram Carraça e Nilton Varela.

A primeira parte típica de um jogo entre dois aflitos. O Famalicão, pressionado pelas expetativas criadas no início da temporada e pelos próprios adeptos, sentia o esférico a queimar nos pés e o jogo não saía. Muitas perdas de bola, fraca reação quando a perdiam e um jogo muito confuso, eram as características do futebol famalicense.

Na estreia do novo técnico, o Belenenses parecia mais tranquilo, bem organiado e mais seguro nas ações, procurando, quase sempre, o jogo vertical. Mais fortes fisicamente, os azuis do restelo lançavam o pânico sempre que chegavam, quase sempre de bola parada, à área contrária.

Com os dados da primeira metade lançados, ninguém ficaria espantado se disséssemos que oportunidades claras de golo… nem vê-las. Sim, há sempre a exceção que confirma a regra. Na única ocasião, Calila cruzou da direita e Camará foi ao terceiro andar cabecear para excelente defesa de Luiz Júnior para canto. E foi tudo.

Golo mudou o jogo

O início do segundo tempo indiciava que pouco ou nada iria mudar. Os famalicenses tentavam, de forma atabalhoada, chegar à área contrária e o Belenenses continuava a apostar no jogo direto. No entanto, os forasteiros já não conseguiam chegar à área contrária com tanta frequência.

E o que parecia ser muito difícil acontecer, aconteceu. O Famalicão acabou por chegar ao golo num dos momentos do jogo em que os azuis do restelo são mais fortes. Após pontapé de canto, Riccieli apareceu no coração da área a cabecear para golo. Boa elevação do capitão famalicense.

Os da casa acalmaram, fecharam as linhas e começaram a apostar no contra-ataque. Já os de belém tentaram pressionar mais alto a turma local e forma chegando com maior frequência à baliza contrária. Pedro Nuno e Carraça, com remates frontais, foram os que estiveram mais perto de chegar à igualdade.

Na resposta, o Famalicão voltou a marcar… novamente após canto. Porém, André Narciso anulou o golo após consultar o vídeo-árbitro. Simon Banza terá dominado o esférico com o braço antes de rematar para golo. Continuava tudo na margem mínima, mas os locais continuavam mais perigosos. Bruno Rodrigues e Banza desperdiçaram uma boa ocasião cada um.

Até ao final, os famalicenses fizeram tudo para segurar, com unhas e dentes, os preciosos três pontos e, apesar da boa réplica do Belenenses, acabaram por fechar a primeira volta com 15 pontos.