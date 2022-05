O treinador do Belenenses, Franclim Carvalho, assumiu que os azuis precisam de uma «ajuda divina» para garantirem a permanência na I Liga e espera contar com uma 'mãozinha' de Boavista e Vizela.

Para ainda poder sonhar com a continuidade na elite do futebol português, a equipa lisboeta necessita de uma conjugação de resultados favorável, já que não depende apenas de si: além de vencer o Arouca, precisa que o Tondela perca frente ao Boavista e que o Moreirense não ganhe ao Vizela.

«A única motivação é que ainda estamos vivos. A ansiedade não pode existir. Não adianta estar a perguntar durante o jogo sobre os outros resultados. Temos de fazer o nosso trabalho, que é ganhar», começou por dizer na antevisão ao jogo com o Arouca, da 34.ª jornada.

«Não adianta estarmos aqui com grande ansiedade e nervosismo. Adianta, sim, encarar o jogo da mesma forma, com a parte estratégica que queremos implementar, vencer o jogo e, depois, é esperar uma ajuda divina, para que os nossos adversários [Tondela e Moreirense] não façam o trabalho deles e que o Boavista e o Vizela nos deem uma ajuda», acrescentou.

Apesar do desaire na última ronda diante do Famalicão (3-2), Franclim Carvalho notou que a situação dos azuis não mudou.

«A nossa situação está igual. A única diferença é que só temos mais uma chance. As nossas contas é ganhar», resumiu.

O técnico de 35 anos não poderá contar com Carraça e Afonso Sousa, ambos castigados. Em sentido contrário, regressam às opções Danny Henriques, Chima Akas e Sithole, pelo que vão existir mexidas no onze do Belenenses.

«O Pedro Nuno, o Rafael Camacho e o Yves Baraye podem fazer a posição do Afonso Sousa e um deles jogará como médio ofensivo. Sempre vi o Carraça mais como médio, mas, face a indisponibilidades constantes, tem jogado como defesa lateral. À direita, jogará o Diogo Calila, é a única certeza que posso dar. O sistema vai ser igual, tirando uma ou outra nuance que possamos modificar», revelou.

Apesar de já ter garantido a permanência para 2022/23, Franclim Carvalho não acredita num Arouca relaxado ou com mudanças na equipa titular.

«Do meio-campo para a frente, tem muita qualidade. O Alan Ruiz percebe muito bem os espaços onde tem de entrar e tem uma capacidade de decisão acima da média. Os homens da frente são muito bons, o André Silva tem feito uma grande época», observou.

O lanterna-vermelha Belenenses, com 25 pontos, visita o Arouca, 15.º classificado, com 30, no sábado, às 15h30.