Ponto a ponto enche o galo o papo e os lugares europeus estão ali ao virar da esquina. O Gil Vicente recebeu e venceu o Belenenses e colou-se a Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, com 21 pontos, muito perto dos lugares que dão aceso à Europa.

Num mau jogo de futebol, os gilistas mostraram sempre mais ambição de conquistar mais três pontos, que vão enchendo o peito do galo. O Belenenses mostrou-se uma equipa sem ideias e nitidamente traumatizada com a pesadíssima derrota frente aos bracarenses e de nada valeu as alterações protagonizadas no onze. Os barcelenses acabaram por vencer com toda a justiça.

Tal como esperado, Vítor Oliveira manteve Rúben Ribeiro no onze, mesmo com o regresso de Kraev, mas surpreendeu no sacrificado, Baraye, que havia marcado o golo da igualdade em Tondela. Do outro lado, Pedro Ribeiro fez mais alterações em relação ao encontro com os bracarenses, trocando cinco jogadores.



Ficha e filme de jogo

Contudo, o que assistiu no Estádio Cidade de Barcelos foi a uma primeira parte fraca, muito faltosa e jogada em ritmo lento. A exceção que confirma a regra durou cerca de dez minutos, altura em que os galos pegaram no jogo e tentaram fazer pela vida. E até podiam ter marcado, mas Sandro Lima cabeceou à figura de André Moreira.

Aos de belém interessava um jogo mastigado e os barcelenses foram caindo no engodo do adversário, voltando a adormecer. Por isso, até ao descanso os adeptos podiam ter tirado um tempinho para fechar os olhos e aproveitar sol de Barcelos para tirar um ‘cochilo’.

A segunda preparava-se para ser mais do mesmo: um Belenenses apostado em prolongar um jogo aborrecido, sem velocidade, tentando levar do Minho pelo menos um ponto. Os barcelenses pareciam não encontrar solução para ultrapassar este tipo de jogo. No entanto, numa jogada rápida, Lourency, solicitado por Kraev, abriu o placard e mudou o rumo do jogo.

Os galos, em vantagem, tranquilizaram-se e não mais permitiram ao Belenenses sair da sua zona defensiva. Na única exceção que confirma a regra, Licá viu Denis, com uma dupla defesa, negar o golo. Por isso, depois de Kraev ter desperdiçado o segundo golo, Sandro Lima mostrou que é o goleador-mor dos gilistas e com um remate à meia volta, fez o segundo golo, que garantiu a conquista de mais três pontos.