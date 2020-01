FIGURA: Lourency (Gil Vicente)

Costuma a jogar no lado esquerdo do ataque, mas neste encontro apareceu pela direita e deu bem conta do recado. No primeiro tempo, ofereceu o golo de bandeja a Sandro Lima, que acabou por atirar à figura. Na segunda parte, desmarcado por Kraev, abriu o marcador e deu maior tranquilidade aos barcelenses. Está a voltar às boas exibições que marcaram o início de época.

MOMENTO DO JOGO: Lourency trouxe justiça

O início da segunda parte estava a ser tal como a primeira e as equipas pareciam não querer sair daquele registo. Contudo, numa bela jogada de envolvimento, Lourency recebeu o esférico na direita e, ainda antes de entrar na área, cá vai disto. Abriu o marcador e tranquilizou os galos.

OUTROS DESTAQUES

Rúben Ribeiro (Gil Vicente): Bom regresso do médio ao Estádio Cidade de Barcelos. Rúben jogou descaído para a esquerda e prendeu sempre consigo um ou dois jogadores. Com a saída de Kraev, foi para a posição dez mostrar toda a qualidade do seu futebol. Acabou por sair esgotado.

Kraev (Gil Vicente): Depois de cumprir um jogo de castigo, Kraev regressou ao que já habitou os adeptos durante toda a temporada. Sempre muito ativo e influente no jogo gilista, fez a assistência para o golo de Lourency. Teve, logo a seguir, o golo nos pés, mas precipitou-se e rematou à figura.

Sandro Lima (Gil Vicente): Trabalhou muito para a equipa. Teve na cabeça, na primeira parte, o golo, mas André Moreira não permitiu. Na segunda parte, acabou mesmo por molhar a sopa e fazer o sétimo golo no campeonato, o décimo na temporada.

Licá (Belenenses): Não é fácil encontrar um jogador dos azuis que se destacou. Licá passou todo o jogo muito sozinho na frente a lutar contra tudo e contra todos. Quando teve oportunidade, viu Denis, com duas excelentes defesas, negar-lhe o golo. Merecia mais o avançado.