O presidente do Belenenses Patrick Morais de Carvalho disse esta sexta-feira que a SAD, da I Liga de futebol, se prepara para mudar o nome para Comporta Football Club, designação já registada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

«[A SAD] Pediu a alteração da denominação social da firma para 'B-SAD, Sociedade desportiva de futebol, SAD', o que foi autorizado pelo RNPC [Registo Nacional de Pessoas Coletivas]. Pediu também uma segunda autorização para 'Comporta, Sociedade desportiva de Futebol, SAD', que está em análise, e a sua advogada registou a marca Comporta Football Club no INPI», explicou.

No debate entre os três candidatos ao sufrágio do Belenenses, realizado na quinta-feira, na Sport TV, Patrick Morais de Carvalho já tinha mostrado os documentos publicados agora no Facebook, acusando a SAD de jogar «uma última cartada» nas eleições de sábado através do candidato da lista C, Luís Figueiredo.

«[A SAD] Vai fazê-lo em breve [mudar de nome]. E só não o fez ainda porque joga nas eleições de amanhã [sábado] uma última cartada, através de um candidato [Luís Figueiredo] que promete tentar a recompra da SAD, sabendo que nem recebido será. Um candidato que permitirá à BSAD usurparem definitivamente o nome do Belenenses e voltarem ao Restelo», alertou.

A lista de Luís Figueiredo reagiu à «acusação insultuosa e torpe» durante o debate televisivo, com o opositor ao atual presidente a garantir: «Não tive conversas com a SAD, não tive contactos com Rui Pedro Soares».

Os sócios do Belenenses decidem no sábado o futuro do clube, numas eleições com três candidatos de visões distintas, que contrastam na continuidade do caminho de regresso aos escalões profissionais de futebol ou na recompra da SAD.

As eleições decorrem entre as 10:00 e as 19:00 de sábado, no Polidesportivo Dr. Ramos Lopes, ao ar livre, junto ao pavilhão Acácio Rosa, devido à situação atual da pandemia de covid-19, no qual os sócios do clube da Cruz de Cristo poderão escolher quem pretendem ver a comandar o clube no triénio 2020-2023.