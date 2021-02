O presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, afirmou esta terça-feira que Grândola é a melhor hipótese para os azuis jogarem na próxima temporada, acrescentando que qualquer decisão terá de ser «célere» e definida até ao final de fevereiro.

«Nós, regulamentarmente, temos até 28 de fevereiro, daqui a 20 dias, para indicar o estádio no qual pretendemos jogar na próxima época. Portanto, qualquer decisão vai ter de ser célere. Grândola é a nossa melhor hipótese para a próxima época», apontou, em videoconferência de imprensa, realizada esta terça-feira, acrescentando: «no final desta época desportiva, vamos encontrar uma solução duradoura».

A 1 de fevereiro, em comunicado oficial, a Liga determinou a data de 28 de fevereiro para os clubes preencherem o requerimento de participação nas competições profissionais para 2021/2022, que obrigam à indicação do estádio.

Ao início desta tarde, a Liga realizou, junto dos responsáveis da SAD dos azuis, uma vistoria ao relvado do Jamor, aplicando-lhe «interdição total», tendo já sido acordada a solução do Estádio Municipal de Mafra caso seja necessário. A 18 de fevereiro, dois dias antes da receção ao Nacional, o relvado do Jamor vai ser, contudo, vistoriado novamente, para atestar condições.

Cerca de uma hora antes de a Liga confirmar a interdição, Rui Pedro Soares, sem se prolongar muito sobre como tinha decorrido a vistoria, defendeu que o relvado do Jamor tem melhorado desde a receção ao Sporting (27 dezembro) e que a equipa vai jogar ali «até ao fim da época» 2020/2021.

«O relvado tem de melhorar, vai melhorar, as temperaturas vão subir e com certeza vão ser feitos os tratamentos necessários para o dia do jogo com o Nacional. Dia 20, vai estar com certeza melhor. Agora, a decisão de o jogo se realizar aqui ou não, não estou a anunciar decisão nenhuma. O que posso dizer é que o relvado vai estar melhor do que o relvado do nacional quando jogámos lá na primeira volta», referiu.

Rui Pedro Soares falou ainda das dificuldades nas condições de trabalho, dando o exemplo das duas semanas prévias ao jogo com o Moreirense, da quarta jornada, jogado a 18 de outubro. «Nas duas semanas anteriores ao jogo com o Moreirense, treinámos em seis relvados diferentes e numa praia. Empatámos 0-0 e não vi a equipa esconder-se», notou.