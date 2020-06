Os jogadores do Sporting apresentam-se com o nome de Mathieu nas camisolas, no jogo desta tarde frente ao Belenenses, a contar para a 28.ª jornada da Liga.

A equipa presta assim homenagem ao central francês de 36 anos que esta semana anunciou o fim da carreira, após ter contraído uma grave lesão.

Pode seguir aqui o Belenenses-Sporting AO MINUTO.