O Conselho de Disciplina arquivou um processo de inquérito que tinha aberto ao Belenenses. Segundo foi possível saber, a SAD azul não apresentou uma razão para as ausências no banco do treinador e do médico, no jogo frente ao Benfica, pelo que o Conselho de Disciplina instaurou um inquérito para conhecer as razões por detrás dessa ausência.

A SAD liderada por Rui Pedro Soares apresentou então as certidões que explicam que tanto o médico como o treinador estavam em isolamento devido à covid-19, pelo que o inquérito foi arquivado.

Referia-se que este processo de inquérito não tem nada a ver com outro que ainda corre na Comissão de Instrutores da Liga, e que foi aberto com carácter de ausência, para perceber as razões para «a insuficiência numérica que determinou o término antecipado do jogo» frente ao Benfica no último sábado.