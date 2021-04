Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses, coloca dúvidas em relação à eventual redução de clubes na Liga portuguesa, de 18 para 16, a partir da temporada 2022/23.



«Se reduzirmos o número de clubes de 18 para 16, o número de jogos baixa de 306 para 240, isto é, a I Liga diminui em 66 jogos (21,5%). No nosso caso, vendemos, até 2026, 17 jogos em casa. Não gostamos de vender lebre e depois servir gato. Se reduzirmos para 15, a operadora está de acordo? Já se falou com os operadores? Com certeza não vamos votar favoravelmente se o operador que nos comprou este produto não concorda. Não podemos tomar uma decisão desta natureza sem atender os interesses do operador», alertou, em videoconferência.



O dirigente entende que os clubes que participam nas competições europeias devem ser protegidos, mas lembrou que há outros 12 clubes «que não precisam de reduzir jogos e que até gostavam de jogar mais.» Rui Pedro Soares recordou ainda que essa decisão terá impacto no número de jogadores, treinadores, ‘staff’ e árbitros: «Há toda uma economia à volta do futebol cujo efeito desta resolução teria consequências em muitas pessoas.»