O Belenenses SAD garantiu uma importante vitória na deslocação ao reduto do Desportivo das Aves (0-2) e coloca dois jogadores na equipa da jornada, delineada através pontuação combinada do Maisfutebol e do Sofascore.



O experiente Silvestre Varela, autor de um golaço na Vila das Aves, tem a companhia do sobrinho, o jovem Nilton Varela, que percorreu da melhor forma o flanco esquerdo.



O Moreirense, na sequência do triunfo feliz frente ao Boavista, no Estádio do Bessa (0-1), está igualmente representado com dois jogadores, o médio Filipe Soares e o guarda-redes Mateus Pasinato, o atleta mais pontuado na 25.ª jornada da Liga.



Confira a equipa da jornada: