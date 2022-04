Franclim Carvalho, treinador do Belenenses, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com o Sp. Braga que deixa a equipa no último lugar a duas jornadas do final.

«O que disse aos jogadores antes do jogo foi que independentemente do que se passasse hoje, a decisão vai ser na última jornada. Vamos resolver isto na última jornada [com o Arouca]. Agora, temos um jogo na segunda-feira e temos de o ganhar, precisamos de pontos.

Sofrer no final é sempre duro, na semana passada marcámos no final, mas foi diferente porque estávamos a dar um abafozinho ao Estoril. Hoje não estávamos a ser abafados. O Sp. Braga marcou num lance para o qual estávamos precavidos e em que a bola bate no poste e entra. O futebol por vezes resume-se assim: bolas que batem no ferro e entram e outras que batem no ferro e não entram, como nos aconteceu com duas hoje.»

[a saída de Safira por lesão condicionou a estratégia?]

«O Safira tem sido importante, faz diferença na bola parada e na bola longa, mas o Licá dá muito trabalho à defesa. Já tinha na cabeça metê-lo. Ele teve de entrar mais cedo e fê-lo muito bem.»

[além da derrota, perde Chima, Sandro, Yaya, Danny, por castigo, para o próximo jogo]

Perdemos esses, mas regressa o Calila e o Abel. Temos de nos agarrar às coisas boas. Temos já três ou quatro opções pensadas. Agora temos de ver quem vai ocupar os lugares ali no meio-campo.»