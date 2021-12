Declarações de Filipe Cândido na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota do Belenenses com o Sp. Braga, por 1-0:

«A estratégia era jogar com alguma intranquilidade do adversário tendo em conta o que foi o último jogo. Não conseguimos materializar algumas possibilidades nas saídas por falta de definição no último terço. Não estávamos a defrontar uma equipa qualquer, uma série de equipas teve resultados desnivelados em Braga. Só tivemos uma semana para trabalhar e a equipa já teve níveis físicos muito melhores do que no último encontro. Até pela manifestação dos adeptos notava-se que a equipa do Sp. Braga estava intranquila no jogo. Grande mérito para o que estes rapazes têm feito ao longo dos tempos. Mesmo não tendo grandes situações de golo, dá-nos força e coragem para o que aí vem. Podem contar connosco, esta equipa vai crescer e nos próximos jogos vamos estar melhor e vamos festejar, no final, os objetivos da equipa.

[Reforços em janeiro] Uma das nossas preocupações é recuperar alguns jogadores que estão lesionados e estamos focados neles, que nos vão dar outro fogo na frente pela qualidade que têm. Acredito nos jogadores que tenho, eventualmente mais para a frente essa questão se poderá colocar. Quando estivermos todos vamos ser uma equipa de certeza mais forte. Mesmo com estas dificuldades todas fomos conseguindo, pelo menos, estar dentro dos jogos e isso faz-nos acreditar que brevemente vamos conseguir pontos.»