Entre 2003 e 2008, Petit e Ricardo Quaresma partilharam o balneário da Seleção Nacional. O primeiro tem 44 anos e é treinador do Belenenses SAD, o segundo tem 37 e ainda joga no Vitória de Guimarães. Na segunda-feira vão defrontar-se no Jamor.



«É difícil fazer golos ao Vitória, é uma equipa compacta, que defende bem e sai bem em transições. Vamos tentar explorar, sabendo que há um ou outro jogador que desequilibra, como o Quaresma. É um jogador com muita qualidade, que veio acrescentar muito ao nosso futebol. A dinâmica do Vitória passa muito pelo Quaresma e no ‘um para um’ é muito forte”», disse Petit sobre o Vitória e sobre o seu antigo companheiro na seleção, na conferência de imprensa de antevisão.



O Belenenses SAD vem de um empate contra o FC Porto, mas Petit não está satisfeito com os 16 pontos ganhos na primeira volta.



«Esperamos fazer mais pontos na segunda, mas tem de ser jogo a jogo. O mais importante é conhecer as equipas que vamos defrontar, mas também o que fizemos ao longo destes 17 jogos da primeira volta e partir para esta segunda volta com mais ambição. Os jogadores já estão mais adaptados às ideias. Esperamos uma segunda volta melhor que a primeira.»



O Belenenses SAD-Vitória realiza-se na segunda-feira, às 21h30. Eduardo Kau, Chima Akas e Nilton Varela são os lesionados na equipa lisboeta.