O treinador do Belenenses, Franclim Carvalho, em declarações à Sport TV apos a derrota com o Sporting, por 4-1, na 20.ª jornada da Liga:

«Temos as ausências que tinha falado na antevisão. Estas ausências dificultam, minimizam as nossas escolhas. Não entrámos bem tal como na Madeira. Mesmo assim, reduzimos pelo Abel que podia ter feito o 2-2. Mérito do Adan. Depois o 3-1 acabou. O nosso foco está virado para Moreira de Cónegos e depois fazer as nossas contas. Vamos buscar jogadores livres no mercado. Acredito na permanência, sim.»