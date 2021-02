A Liga determinou «interdição total a qualquer atividade desportiva» no Jamor, palco dos jogos caseiros do Belenenses, após uma vistoria realizada esta terça-feira, adiantando que os responsáveis do clube sabem já que a «opção para a equipa jogar é o Estádio Municipal de Mafra», caso seja necessário.

Os próximos jogos da equipa orientada por Petit na qualidade de visitado, na I Liga portuguesa de futebol, são ante o Nacional (20 de fevereiro) e frente ao Benfica (7 de março).

Em comunicado, a Liga nota, contudo, que o relvado do Jamor vai ser alvo de nova revisão dia 18 deste mês, na antevéspera do duelo com os madeirenses.

«Esta decisão foi tomada após uma visita, onde estiveram, entre outros elementos, o Presidente da Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, tendo a Comissão Técnica da Liga decidido que, apesar de existir opção para a equipa de Petit, será feita uma nova reavaliação dia 18 deste mês ao relvado do Estádio de Honra do Jamor. Acautelando os interesses da Belenenses SAD, a Liga Portugal chegou a acordo com o CD Mafra e a Câmara Municipal de Mafra para que o Estádio Municipal daquela localidade possa ser usado», refere a nota do organismo presidido por Pedro Proença.

A Liga considera que se «tornou manifestamente insuficiente» a restrição aplicada às atividades desportivas no Jamor, que eram, desde 14 de dezembro último, apenas para «treinos e jogos que não» os da equipa comandada por Petit.