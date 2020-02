Petit, treinador do Belenenses, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave, após o empate sem golos em Vila do Conde, em jogo da 23.ª jornada da Liga:



«Foi um ponto importante, não perde há seis jogos. Marcava golos há oito jogos, tem uma dinâmica e ideia de jogo agradável. O Carvalhal apresentou uma ideia diferente, demorámos a adaptar-nos e a corrigir. Foi um jogo sem muitas oportunidades.



Podíamos ter guardado mais a bola e perceber os momentos certos para atacar. O Rio Ave tem muita qualidade, com jogadores que jogam juntos há vários anos e a lutar por objetivos diferentes. Na segunda parte o Rio Ave entrou forte. Eles tiveram um remate para uma defesa do André Moreira.



O jogo foi muito equilibrado e sem oportunidades. Vínhamos de duas vitórias seguidas, somámos um ponto. Estamos há dois jogos sem sofrer golos.»



[Belenenses demasiado conservador?]:



«O Rio Ave tem muita qualidade, é das equipas que melhor joga. Perdemos muitas bolas não forçadas quando saímos em transição. Tínhamos espaço para criar mais perigo. Quando não dá para ganhar, é importante não perder. Foi mais um ponto e estamos satisfeitos.»



[Sobre a utilização de alguns jovens]:



«O Pina foi mais um [que se estreou]. Dá-me satisfação vê-los trabalhar diariamente. A ideia é essa: trabalhá-los, valorizá-los e vendê-los.»