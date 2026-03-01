De olho na liderança isolada, o Belenenses perdeu na receção ao Amarante (2-1), na quarta jornada da fase de subida da Liga 3. Na tarde deste domingo, os visitantes adiantaram-se ao segundo minuto, cortesia do extremo Tiago Ventura. Entre trocas, outro extremo – Saint-Louis – aplicou o 2-0 aos 69 minutos.

Ainda que o avançado Eduardo Souza tenha reduzido aos 85 minutos, o emblema do Restelo foi incapaz de resgatar um ponto.

Assim, o Belenenses é quinto classificado, com cinco pontos, a dois do líder Vitória de Guimarães B. No domingo, às 20h, há visita ao U. Santarém (7.º). Por sua vez, o Amarante sobe a terceiro – lugar de play-off – com seis pontos, antes da receção ao Trofense (8.º), também no domingo (15h).

Classificação da fase de subida da Liga 3.

1.º: V. Guimarães B, 7 pontos;

2.º: Académica de Coimbra, 6 pontos – um jogo em atraso;

3.º: Amarante, 6 pontos – um jogo em atraso;

4.º: Varzim, 6 pontos;

5.º: Belenenses, 5 pontos;

6.º: Mafra, 4 pontos – um jogo em atraso;

7.º: U. Santarém, 3 pontos – um jogo em atraso;

8.º: Trofense, 2 pontos.

No grupo de manutenção a Norte, o Fafe – que disputa as meias-finais da Taça de Portugal – venceu na receção à Sanjoanense (3-2), enquanto o Sp. Braga B levou a melhor na receção ao Paredes (1-0). Por último, o Marco 09 venceu em casa frente ao S. João Ver (2-1).

Classificação da fase manutenção a Norte.

Os dois últimos descem ao Campeonato de Portugal.

1.º: Paredes, 15 pontos;

2.º: Sp. Braga B, 14 pontos;

3.º: Fafe, 12 pontos;

4.º: Marco 09, 7 pontos;

5.º: S. João Ver, 6 pontos;

6.º: Sanjoanense, 2 pontos.

Classificação da fase manutenção a Sul.

1.º: Atlético, 14 pontos;

2.º: Caldas, 11 pontos;

3.º: L. Évora, 11 pontos;

4.º: Sp. Covilhã, 10 pontos;

5.º: Amora, 6 pontos;

6.º: 1.º Dezembro, 4 pontos.