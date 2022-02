O treinador do Belenenses Franclim Carvalho assumiu a responsabilidade pela derrota dos azuis na última jornada da Liga, em casa do Gil Vicente (2-0).

«Vi o jogo duas vezes e as críticas que fiz à equipa, na ‘flash interview’, justificavam-se na segunda parte, mas foram injustificadas na primeira. É certo que não estivemos tão bem como esperávamos, mas o adversário não nos criou mossa. Sem dúvida nenhuma que fui o pior da equipa na primeira parte, porque mexi mal», disse em conferência de imprensa.

No «primeiro treino» da semana de preparação para o duelo com o Paços de Ferreira, Franclim Carvalho admitiu o erro na abordagem ao jogo com os gilistas perante os jogadores.

«Devia ter tido um pouco de frieza na análise ao intervalo e assumo que mexi mal. O pior elemento da nossa equipa, no último jogo, fui eu. Vamos ver se estes pontos nos farão falta no final. Os jogadores sabem que não estivemos bem, mas estão prontos para darem uma resposta boa, e eu também», vincou.

O técnico dos azuis considerou que os castores são uma «equipa bem trabalhada», que «com bola, tem dinâmicas interessantes e diferentes».

A 24.ª jornada vai colocar frente a frente os dois piores ataques da Liga. «Desde que cá estou, fizemos golos em todos os jogos, exceto com o Famalicão e neste último, que foi um jogo em que criámos pouco, contrariamente aos outros. Não houve especial atenção nesse momento, até porque temos dado respostas nesse sentido. São os dois piores ataques, é verdade, mas temos a preocupação de fazer [golos] e de não sofrer», afirmou o treinador dos lisboetas, que contam 14 golos marcados, contra 18 da turma pacense.

Franclim Carvalho tem duas baixas de peso para este jogo: o sul-africano Cafú Phete lesionou-se diante do Gil e vai parar cerca de quatro semanas, enquanto Carraça está castigado.

«O Cafú jogou sempre comigo, como médio ou central. O Carraça jogou todos, exceto com o FC Porto, pela questão regulamentar. O Danny [Henriques] vai jogar no lugar do Cafú, como central. Vamos ver o substituto do Carraça. Poderemos fazer alterações, não de sistema, mas de dinâmica. Quem jogar, estará à altura», assinalou, antes de admitir que «há uma hipótese muito reduzida» de ainda reforçar o plantel com novos jogadores.

O lanterna-vermelha Belenenses recebe o Paços de Ferreira esta sexta-feira, a partir das 20h15.