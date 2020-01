Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses, na sala de imprensa, após derrota por 2-0 frente ao Gil Vicente:

«Queríamos corrigir a imagem e acho que foi totalmente distinta do último jogo, apesar de o termos perdido também. No futebol é assim, as equipas mais serenas são as que ganham. Aquilo que eu vi foi um jogo equilibrado onde a equipa com mais estabilidade emocional é que ganhou. Parabéns ao Gil Vicente porque foi mais competente do que nós.

Não concordo que tenhamos mais dificuldades com equipas do ‘nosso’ campeonato. Ganhamos ao Aves, Paços e Tondela, que lutam pela permanência. O futebol é competência e hoje o Gil Vicente foi mais competente do que nós. Pouco importa as boas exibições quando não trazem pontos. Não queremos vitórias morais. Vínhamos à procura dos três pontos, não os conseguimos e estamos desiludidos.

Naturalmente que queríamos estar mais acima e já estivemos, mas a diferença pontual entre estar na liga de água e alguns lugares acima é mínima. Isso reflete o equilíbrio que existe na Liga e este ano acho que ainda é mais notório.

Um treinador precisa de qualidade. O critério para qualquer jogador poder jogar é a qualidade, não importa muito a idade. Algum dia, aqueles grandes jogadores que vemos na televisão, alguém teve de apostar neles. É uma questão de oportunidades.»