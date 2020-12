Lutar pelos três pontos. É esse o objetivo de Petit para a receção do Belenenses ao Sporting, em jogo da 11.ª jornada da Liga.

Mas antes, o técnico dos azuis ainda tem de se preocupar com o seu plantel, que ainda enfrenta algumas dúvidas em relação a jogadores como Tiago Esgaio e Henrique, lesionados.

«Vamos ter ainda mais um treino para fazer. Vamos esperar por amanhã (domingo) e ver o que pode acontecer. Se não, vamos ter de mudar um pouco a nossa estrutura ou adaptar alguns jogadores. Estamos a trabalhar no sentido de os recuperar», disse, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«O Sporting tem processos bem definidos que vêm da época passada. Os centrais de fora já trabalham melhor a atacar o jogo interior e não deixar que os adversários o tenham. É uma equipa que quando rouba a bola é rápida a chegar à baliza. Jogam bem por fora e por dentro. É uma equipa, no seu todo, muito forte, com princípios bem definidos, bem trabalhados e em termos individuais tem jogadores que podem desequilibrar. Esperamos um Sporting forte. Mas nós também trabalhámos, estudámos o Sporting e sabemos o que temos de fazer dentro do campo», elogiou.

Desde que se assumiu como Belenenses SAD, os azuis ainda não venceram os leões: em quatro jogos, somam outras tantas derrotas. Petit, no entanto, não se assusta.

«Esperamos uma equipa com bons processos, que sabe o que faz em campo, tanto em termos defensivos como em termos ofensivos. Vai em primeiro com todo o mérito. Mas terá de esperar encontrar pela frente uma equipa (o Belenenses SAD) com a mesma ambição e a mesma determinação, que tem vindo a fazer nos últimos jogos, e que vai disputar o jogo pelo jogo. Esperamos um jogo extremamente difícil, contra o primeiro classificado, mas também queremos muito lutar pelos três pontos. É esse o nosso objetivo.»

O Belenenses recebe o Sporting este domingo, às 20h00, no Jamor.