O presidente da SAD do Belenenses mostrou-se contra uma possível paragem do futebol profissional no país devido ao agravamento da situação pandémica. «A população que vive no futebol profissional está mais segura se houver jogos do que se não houver. (...) Acredito que a possiblidade de pararmos não se esteja a colocar, porque é melhor para a sociedade não pararmos», disse Rui Pedro Soares em conferência de imprensa.

O dirigente lembrou que uma paragem no futebol não teria apenas consequências graves nesta indústria. «A nossa paragem não pode ser entendida apenas como uma paragem de 1.500 profissionais. Atingiria muitas mais pessoas», apontou.

Rui Pedro Soares abordou os problemas financeiros que têm afetado não só o Belenenses, mas a generalidade dos clubes da Liga e também um pouco por todo o Mundo devido aos impactos que a pandemia está a ter sobretudo desde março do ano passado.

«Quando parámos, boa parte dos clubes no futebol profissional arriscou a falência. Tínhamos a perfeita consciência disso. Também a meu pedido, o presidente do FC Porto, do Benfica e do Sporting juntaram-se e foram a São Bento pedir ao primeiro-ministro para o futebol profissional não parar. O facto de terem ido acho que foi decisivo para não pararmos. Tenho a certeza de que foram os três muito sensíveis à situação financeira que os outros clubes iam ter se o futebol profissional parasse. No apelo que lhes fizemos, estava à cabeça que não conseguiríamos sobreviver se não se jogasse. (...) Passado um ano, financeiramente estamos todos muito pior. As receitas baixaram drasticamente.»

O líder da SAD do Belenenses referia-se à quebra dos negócios com vendas de jogadores e aos jogos sem público nos estádios. E deu como exemplo o encaixe financeiro perdido no jogo com o Sporting no final de dezembro. «Tenho a certeza de que de bilheteira teríamos feito meio milhão de euros, que seria 10 por cento da nossa receita anual.»

Rui Pedro Soares confessou ainda que os acionistas da Belenenses SAD tiveram de injetar 1,5 milhões de euros para fazer face a despesas imediatas de tesouraria, uma realidade que disse ser a de muitos outros clubes. «Não estaremos sozinhos. Quem está a ler a imprensa internacional desportiva, vê clubes com dificuldades extraordinárias. Vemos casos de clubes ingleses com enormes dificuldades, ontem vi um caso de um grande clube itaiano que há quatro meses não consegue pagar salários. Vejo casos de grandes clubes espanhós que têm dificuldades enormes para sobreviverem. Assumindo a situação com grande realismo, a nossa situação é a mesma de há dez meses, talvez um bocadinho pior, e sabemos que não estamos sozinhos em Portugal e no Mundo.»

O dirigente fez ainda um ponto de situação da mudança prevista da equipa para o concelho de Grândola e disse esperar ter novidades em breve. «Espero ter concluído o protocolo em fevereiro. A nossa relação com a câmara de Grândola tem sido intensa. Mais do que esperança está a dar-nos muito ânimo irmos assentar a nossa casa em Grândola e representar uma região do país, o Alentejo, que tem 500 mil habitantes, mas pouca visibilidade e pouca voz. Tenho grande expectativa de que com o presidente da câmara de Grândola consigamos trabalhar para termos algo a apresentar.» E concluiu em relação à mudança já no início da próxima época para o concelho do litoral alentejano. «É o nosso desejo.»