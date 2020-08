O presidente da SAD do Belenenses confirmou que Marco Matias e André Santos estão de saída da equipa. «Fizemos-lhes em maio passado uma proposta de renovação. Não aceitaram a proposta e desde aí que começámos a trabalhar noutras soluções», afirmou Rui Pedro Soares numa videoconferência com jornalistas, à margem da confirmação de Petit no comando técnico dos azuis.

O dirigente abordou ainda a parceria estabelecida com o Lille na época passada, através da qual a equipa lisboeta recebeu vários jogadores do clube francês, que tem acordo para adquirir a SAD do Boavista. Sem confirmar taxativamente o fim do protocolo, Rui Pedro Soares deu a entender que havia uma divergência de interesses entre a SAD dos azuis e o Lille. «Fizemos um protocolo no verão do ano passado. Esse protocolo passou por recebermos alguns jogadores do Lille por empréstimo: dois deles correram sensivelmente bem, o Koffi e o Show. É sabido que o Lille procurava um clube para comprar em Portugal. O Belenenses SAD não está à venda. O nosso projeto é de longuíssimo prazo e está apenas a começar. Houve notícias em novembro ou dezembro, de uma abordagem ao V. Setúbal antes das eleições, e agora temos também notícias de uma possível parceria entre o Lille e o Boavista. Qualquer parceria que passe pela alienação de capital social é impossível», disse.

Rui Pedro Soares não se alongou sobre outras mudanças ao nível da estrutura do futebol, mas deu a entender que haverá alterações profundas. «Vamos iniciar um novo ciclo com muitas mudanças, mais até do que aquelas que vocês estão a pensar. É natural que os excelentes profissionais que aqui temos tenham convites. Vamos comunicar em breve tudo o que vai ser feito», rematou.