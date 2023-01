O Belenenses, da Liga 3, acusou esta quinta-feira a BSAD, da II Liga, de dever dinheiro relativo aos direitos de formação de jogadores formados no clube de Belém, e de apenas pagar quando está impedida de inscrever futebolistas.

«O Clube de Futebol ‘Os Belenenses’ informa que a BSAD – Sociedade Desportiva de Futebol, SAD é devedora ao Belenenses de importâncias diversas relativas a direitos de formação desportivos de vários atletas formados no clube», lê-se, no comunicado dos azuis.

A direção liderada por Patrick Morais de Carvalho afirma que «a BSAD nunca procedeu a qualquer pagamento de forma voluntária, obrigando, por essa razão, o Belenenses a recorrer às instâncias judiciais e Comissões de Arbitragem da FPF [Federação Portuguesa de Futebol],» o que cria «um desgaste desnecessário a nível de recursos humanos e financeiros» por parte das duas entidades, «que seriam evitáveis».

«A BSAD apenas paga quando fica impedida de registar novos contratos e de inscrever jogadores.»

O Belenenses garante que a BSAD estava impedida de registar novos atletas, e que por isso procedeu ao pagamento de 42.364,95 euros relativos aos direitos de formação de Álvaro Ramalho, Nuno Tomás e Tomás Castro, este último apenas 30 por cento.

«O Clube de Futebol ‘Os Belenenses’ informa que correm, na Comissão de Arbitragem da FPF, processos similares contra a BSAD, que se esperam decididos durante o atual mês e os meses seguintes, até ao final da presente época desportiva, respeitantes ao pagamento dos direitos de formação de mais uma série de atletas», concluiu a nota.

BSAD nega dívidas

Também em comunicado, a BSAD negou a versão do Belenenses, garantindo que só esta época já pagou 75.000 euros relativamente a direitos de formação ao emblema do Restelo.

«Ao contrário do que a direção do CFB afirma em comunicado, é falso que alguma vez tivesse existido um impedimento de registo de contratos relativamente aos processos dos jogadores Nuno Tomás e Tomás Castro. Outro dos lapsos no comunicado da direcção do CFB, os direitos de formação do atleta Tomás Castro estão integralmente pagos, e não apenas 30 por cento. Em breve, daremos novas notícias», lê-se.