Depois de anotar o golo que valeu o empate do Belenenses em Braga, Mateo Cassierra confessou estar «num bom momento pessoal e coletiva» e destacou a importância das oito finais que a equipa tem por disputar até ao final da Liga.



«É um bom momento pessoal e coletivo. Estamos a fazer as coisas bem, faltam oito jogos e, para nós, é importante poder ganhar muitos pontos e cumprir o nosso objetivo, que é evitar a descida», referiu o atacante, em declarações online à imprensa.



O avançado de 24 anos considera que os encontros que restam até final do campeonato «vão ser mais difíceis que os do início. Apesar de reconhecer dificuldades até ao término da temporada, o colombiano lembrou que a união e adaptação da equipa ao sistema tático facilitam o trabalho.

«Temos vindo a jogar com este sistema [com três centrais] desde a temporada passada e todos entendemos o que o Petit quer. Queremos o mesmo. Temos feito grandes jogos, mas, em alguns, não conseguimos ganhar», disse.

Cassierra chegou aos cinco golos na temporada, superando o registo de 2019/20, conforme o próprio recordou.



«A cada dia, sinto-me muito melhor. No ano passado, marquei quatro golos na I Liga. Este ano, levo cinco. Quero melhorar e, a cada jogo, dar o máximo e ajudar a equipa», sublinhou.



O colombiano explicou que Petit lhe pede profundidade, embora um dos seus pontos fortes seja «jogar muito em apoio». O jogador do Belenenses confessou que vir para Portugal «foi a melhor decisão» depois de dois anos no Ajax, onde atuou maioritariamente na equipa B.

«[Portugal] É um futebol muito forte fisicamente, os jogos são muito difíceis. O campeonato dos Países Baixos não é tão competitivo como o de cá, em que as equipas são boas. Estou muito feliz», manifestou.

O Belenenses ocupa a 14.ª posição com 27 pontos, mais três que a primeira equipa em zona de despromoção. O próximo duelo dos azuis é contra o Marítimo e está agendado para sábado, às 12h45, no Jamor.

