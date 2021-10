O Rio Ave venceu na manhã desta segunda-feira o Leixões, por 1-0, em jogo da sexta jornada da zona Norte da Liga Revelação, disputado no Estádio da Barrinha, em Esmoriz.

O único golo do jogo surgiu aos 84 minutos, por Luís Pedro, que permitiu assim à equipa de Vila do Conde continuar só com vitórias no campeonato.

Na zona Sul, já esta tarde, o Belenenses recebeu e venceu o Farense, por 2-1, somando assim a primeira vitória na competição.

ZONA NORTE

Resultados – 6.ª Jornada:

Famalicão-Sp. Braga, 1-0 (sábado)

Leixões-Rio Ave, 0-1

V. Guimarães-Vizela (20 outubro)

FOLGA: Académica

Classificação:

1.º: Sp. Braga, 12 pontos/5 jogos

2.º: Rio Ave, 12/4

3.º: Leixões, 7/5

4.º: Famalicão, 7/5

5.º: V. Guimarães, 6/4

6.º: Vizela, 1/4

7.º: Académica, 1/5

ZONA SUL

Resultados – 6.ª Jornada:

Benfica-Portimonense, 1-1 (domingo)

Belenenses-Farense, 2-1

Marítimo-Estoril (9 outubro)

FOLGA: Sporting

Classificação:

1.º: Estoril, 10 pontos/4 jogos

2.º: Sporting, 10/5

3.º: Marítimo, 9/4

4.º: Benfica, 8/5

5.º: Portimonense, 7/5

6.º: Belenenses, 3/5

7.º: Farense, 1/6