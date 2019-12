O treinador do Belenenses SAD foi ouvido, na tarde desta sexta-feira, na sede da Liga pela Comissão de Instrutores, no âmbito do caso das alegadas agressões no túnel do Jamor, na partida frente ao FC Porto.

LEIA TAMBÉM: Liga pede ao Belenenses as imagens do intervalo do jogo com o FC Porto

O Maisfutebol confirmou junto de fonte do clube belenense a informação, tendo apurado também que Sérgio Conceição, treinador do FC Porto ainda não terá sido chamado a depor.

À saída, o técnico do Belenenses foi abordado pelos jornalistas presentes, mas recusou-se a prestar qualquer declaração.

[notícia atualizada]