Abel Camará inaugurou o marcador no duelo entre o Belenenses e o FC Porto, no Estádio do Jamor, referente à 18.ª jornada da Liga 2021/22.



Ao minuto 13, na sequência de um pontapé de canto cobrado por Calila, o experiente avançado do Belenenses fugiu a Fábio Cardoso e cabeceou para o fundo das redes, sem hipóteses para Diogo Costa.



Veja o vídeo: