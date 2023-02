O Belenenses anunciou a contratação de Heldon Ramos, avançado cabo-verdiano de 34 anos, que atualmente representava o Al-Orobah, da Arábia Saudita.

O jogador estava há quatro anos no campeonato saudita, depois de ter representado em Portugal clubes como o Caniçal, Fátima, Marítimo, Sporting, Rio Ave e V. Guimarães.

Em Alvalade fez um total de 14 golos e marcou dois golos, num ano dividido por duas meias épocas, depois de ter brilhado no Marítimo, ao serviço do qual fez 21 golos em três temporadas.

No currículo conta ainda com passagens pelos espanhóis do Córdoba e pelos juniores da Académica, que lhe abriram as portas de Portugal. Soma 50 internacionalizações por Cabo Verde.