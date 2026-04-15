As equipas A e B do Belenenses aproveitaram as sessões de treino desta quarta-feira para homenagear Vicente Lucas.

Os jogadores de ambos os planteis cumpriram um minuto de silêncio em memória do antigo jogador e treinador do clube.

Vicente Lucas fez toda a carreira enquanto jogador no Belenenses, representando o clube ao longo de 13 anos. Teve ainda duas passagens como treinador no clube do Restelo. O internacional português faleceu esta terça-feira, aos 90 anos.

Assista aqui ao momento: 

