Há 53 min
Belenenses cumpre minuto de silêncio em memória de Vicente Lucas
Internacional português representou o clube lisboeta enquanto jogador e treinador
As equipas A e B do Belenenses aproveitaram as sessões de treino desta quarta-feira para homenagear Vicente Lucas.
Os jogadores de ambos os planteis cumpriram um minuto de silêncio em memória do antigo jogador e treinador do clube.
Vicente Lucas fez toda a carreira enquanto jogador no Belenenses, representando o clube ao longo de 13 anos. Teve ainda duas passagens como treinador no clube do Restelo. O internacional português faleceu esta terça-feira, aos 90 anos.
Assista aqui ao momento:
