Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses, apelou aos sócios que contribuam monetariamente como puderem para que o clube se possa adaptar às exigências dos campeonatos profissionais.

O dirigente lembrou que as exigências regulamentares da II Liga obrigaram o clube a realizar um «forte investimento» nas infra-estruturas.

«Em nove anos de presidência do clube é a primeira vez que faço um apelo aos sócios do clube para que na medida das suas possibilidades colaborem com o pagamento da quota suplementar que for de acordo com as suas possibilidades», pediu.