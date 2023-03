Morreu José Sequeira Nunes, antigo presidente do Belenenses, anunciou o clube do Restelo esta sexta-feira.

Sequeira Nunes faleceu aos 79 anos, ele que era o sócio número 530 do emblema de Belém. Presidiu, de resto, o Belenenses entre 2005 e 2015.

Em 2015, foi-lhe atribuída a «Cruz de Cristo de Ouro – Dedicação e Valor».

«Neste momento difícil e em nome de toda a Família Belenense, os Órgãos Sociais do Clube endereçam a todos os seus familiares e amigos, em especial a sua mulher e à sua filha Carla, as mais sentidas condolências», lê-se, na nota do Belenenses.