O futebol é momento.

A frase que tantas vezes se escuta no mundo futebolístico voltou a estar em destaque, desta vez devido a Bruno Lage.

Questionado sobre a atuação do Benfica no último mercado de transferências, com duas contratações, quando na época passada a aposta passou pela subida de quatro jogadores da equipa B, o técnico das águias deu o exemplo… de Kikas, avançado que o Belenenses acaba de emprestar ao Vilafranquense, da II Liga.

«Ainda ontem estava a olhar para o Benfica B e conheci a cara do avançado do Vilafranquense. Tinha sido ponta de lança que na época passada fez o golo do empate do Belenenses [contra o Benfica, na Luz]. O miúdo fez um excelente jogo, marcou o golo do empate e agora está no Vilafranquense. É um bom exemplo. Porque às vezes é importante dar um passo atrás para jogar, continuar a crescer e depois dar dois ou três à frente», defende.

No seguimento, Lage quis mesmo «enviar um abraço ao Kikas». «Ele que continue a trabalhar porque a vida é mesmo isto e ainda há pouco estive a falar com o Svilar sobre isso: não jogar, sobretudo para um jovem, é a pior coisa que pode acontecer. Eu próprio também já dei passos atrás - ou ao lado - fui para o Dubai, por exemplo.»

Por isso mesmo, Lage espera que os jogadores que estão na equipa B das águias não desistam de conquistar o seu espaço no plantel principal.

«Os jogadores da equipa B podem olhar para perceber que o futebol é o dia a dia e aproveitar o momento, sem relaxar. Temos de estar sempre a top», alertou.

Lage falou mais uma vez de Zivkovic, jogador sérvio que voltou a não sair do Benfica, apesar de ter muito pouco de utilização nesta época.

«A situação tem sido essa nas últimas três janelas de mercado: que o Zivkovic procure a felicidade dele noutro lado. Mas não tem acontecido, por isso, cabe-nos tratar o jogador com respeito, tê-lo a treinar com equipa e vai continuar assim até ao final da época», assegura Lage.