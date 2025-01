Para colmatar a saída de José Sousa do comando técnico, o Belenenses anunciou, na noite desta terça-feira, João Nuno como sucessor.

Natural do Montijo, de 39 anos, este técnico encerra o ciclo de uma época e meia pelo 1.º Dezembro, emblema que esta temporada empatou com o Belenenses na Liga 3 (0-0 e 1-1) e alcançou a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, sendo eliminado pelo Sp. Braga (1-2).

Na primeira fase da Liga 3, João Nuno conduziu o 1.º Dezembro à vice-liderança da Série B, a quatro pontos do líder Atlético e com dois pontos de vantagem sobre o Belenenses.

Por isso, o emblema de Sintra já fez melhor do que na última temporada, quando disputou um dos grupos da fase de manutenção.

Num percurso iniciado na época 2016/17, João Nuno orientou o Fabril Barreiro entre 2021 e 2023.

O acordo com o Belenenses é válido até o verão de 2026.

Na fase de apuramento de campeão e subida à II Liga, o Belenenses e o 1.º Dezembro vão medir forças com Atlético, Varzim, Sporting B, Fafe, Lourosa – na última época derrotado no playoff de subida à II Liga – e o Amarante – recém-promovido do Campeonato de Portugal.

De recordar que os dois melhores classificados seguem para a II Liga, enquanto o 3.º disputa o playoff com o 16.º da divisão acima.