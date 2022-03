O Belenenses continua a ocupar a última posição na tabela classificativa da Liga e visita neste sábado o Santa Clara (17h00 locais, 18h00 em Portugal Continental), em encontro referente à 27.ª jornada da prova.

«A abordagem aos jogos é diferente porque a margem de erro diminui. Os jogadores começam a sentir o peso e a responsabilidade do resultado. É normal que as equipas comecem a ser mais cautelosas. Sentimos que precisamos de pontos. As duas equipas vão à procura da vitória e vai ser um bom jogo», diz o técnico Franclim Carvalho.

O treinador do Belenenses garante que a sua equipa tem a lição bem estudada: «O terreno é um tanto ou quanto diferente dos demais, pelo clima e pela própria relva, mas vamos preparados para isso. [Santa Clara] Tem jogadores muito fortes com bola. Sabemos os espaços onde teremos de entrar na defesa do Santa Clara, vamos ver se conseguimos ir de encontro ao nosso intuito para trazermos a vitória.»

Rafael Camacho pode entrar no onze, após lesão prolongada, tal como o internacional brasileiro Sandro. «O Sandro é um jogador querido no balneário, todos respeitam o Sandro. Quando eu cheguei, estava fisicamente debilitado. Tem trabalhado muito para melhorar os seus índices físicos. É uma carta dentro do baralho, é importante durante a semana e pode vir a ser importante ao fim de semana, nos jogos», explica Franclim Carvalho.