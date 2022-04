Afonso Sousa, médio do Belenenses, em declarações à BTV, depois da derrota diante do Benfica (1-3), no Estádio da Luz, em jogo da 29.ª jornada da Liga:

- Entrámos muito bem na partida, nos primeiros dez minutos, a confiar no processo e a pressionar o Benfica. O Benfica pensava que íamos entra com um bloco médio/baixo, conseguimos chegar à frente a marcar um golo.

- Depois sofremos o 1-1 e as coisas complicaram-se. Queríamos controlar no início da segunda parte, mas o Benfica marcou cedo e depois controlou o jogo e ganhou bem.

[Belenenses volta a cair para o último lugar…]

- É difícil, temos de encarar a realidade, mas faltam jogos, temos jogos em casa que temos de ganhar. Temos jogos contra adversários diretos e, se os conseguirmos ganhar, pode ser que consigamos os objetivos.