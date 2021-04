Mateo Cassierra foi determinante na vitória do Belenenses sobre o Marítimo (2-0), este sábado, mas agora está em dúvida para a deslocação ao Estádio de Alvalade, já na próxima quarta-feira, para defrontar o Sporting em mais uma ronda da Liga.

O avançado colombiano sofreu a falta que proporcionou a grande penalidade que permitiu a Miguel Cardoso colocar o Belenenses em vantagem no jogo da 27.ª jornada, mas acabou por ressentir-se desse mesmo lance e foi substituído pouco depois.

Segundo revelou o treinador Petit, no final do jogo, o avançado, que sofreu uma entrada de Lucas Áfrico, tem um «traumatismo» na canela direita e mal consegue pôr o pé no chão. Com apenas três dias até ao próximo jogo, o departamento médico do Belenenses vai ainda tentar recuperar o avançado para o dérbi com os leões.