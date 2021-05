O treinador do Belenenses, Petit, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Santa Clara (2-0), em jogo da 33.ª jornada da Liga:

[O que correu mal?] «Triste pelo resultado, não entrámos muito bem. Até ao penálti fomos muito passivos, sem criar grandes oportunidades de golo. Depois mais uma vez, um penálti. Reagimos, tivemos três grandes situações para fazer golo, mas não conseguimos. Tivemos oportunidades para alterar o resultado. No segundo tempo tentámos mudar, tentei dar mais frescura ao meio-campo, e sofremos logo o 2-0, numa perda de bola muito consentida. Tentámos reagir. Acho que o resultado podia ter sido outro. Mas estou orgulhoso do que os jogadores têm feito, isto não belisca o que temos feito ao longo da época. No ataque também não temos grande frescura, mas isso não serve de desculpa. Queríamos estes três pontos, mas também há que dar mérito ao Santa Clara.

[Este é o melhor trabalho da carreira de Petit como treinador] Às vezes não sou valorizado pelos trabalhos que tenho feito ao longo da minha carreira. Quando vais para projetos em que vais para salvar as equipas és obrigado a ganhar. Muitas vezes as pessoas dizem que o Petit é um treinador defensivo, muito na expectativa, mas quando fazes trabalhos destes é sinal que não podes ser tão defensivo assim. Salvei o Tondela, salvei o Moreirense duas vezes, fiz 30 pontos no Marítimo quando cheguei lá com nove. São trabalhos que eu, como treinador, que nunca tive formação, aos poucos vou melhorando. Muita gente estava na expectativa se o Petit conseguia fazer uma época inteira. Com as condições que temos, com o plantel curto e cheio de juventude que tivemos, é um motivo de orgulho o que fizemos. Mas sem dúvida que foi um trabalho que me deu grande satisfação e que afasta a ideia de que o Petit só salva as equipas. Sou salvador, não sou milagreiro.»