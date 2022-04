Franclim Carvalho, treinador do Belenenses, em conferência de imprensa, depois da importante vitória sobre o Vizela (1-0), no Estádio Nacional, em jogo da 30.ª jornada da Liga:

- Nos primeiros dois ou três minutos, estivemos na área do adversário, mas, depois, houve um período em que o adversário ganhou ascendente. Tivemos aquela saída que deu golo e, depois, tivemos de nos agarrar ao ouro. O Luiz Felipe faz duas grandes defesas, mas é o trabalho dele.

[Contas à classificação]

- Não adianta estarmos a olhar para as contas finais. Agora, vamos descansar um bocado e, na terça-feira, começar a preparar o próximo jogo. Quando começámos a somar pontos, é normal que o jogador comece a ganhar algum conforto. Isto mexe com o lado emocional. Dou muito valor à coesão e à entreajuda no grupo. Os resultados ajudam. Como temos conseguido algumas vezes manter a baliza a zeros, ganhar e empatar, isto reforça o grupo e é um dos pontos muito positivos deste jogo.

- Dei a garantia que tinha a certeza de que íamos fazer mais pontos do que na primeira volta. Já fizemos e, agora, temos de ir à procura de mais. Não controlamos os jogos dos adversários e não adianta pensarmos nisso. Sabemos que continuamos sem depender única e exclusivamente de nós, mas também sabemos que, se ganharmos os nossos jogos, poderemos conseguir o objetivo.

[Baraye marcou golo solitário]

- Tem evoluído muito e vai continuar a evoluir. Teve seis ou sete meses sem competir e isso nota-se na sua forma de jogar. Tenho de realçar o compromisso do Yves, é um jogador de equipa e um exemplo para os colegas. Tem de continuar a trabalhar.