Franclim Carvalho, treinador do Belenenses SAD, em declarações à BTV, depois da derrota diante do Benfica (1-3), no Estádio da Luz, em jogo da 29.ª jornada da Liga:

- Foi um jogo difícil como era expetável. Boa entrada da nossa parte, conseguimos fazer golo no primeiro lance em que chegámos à baliza do Benfica. Fizemos uma primeira parte com muita personalidade da nossa parte. O Benfica acabou por conseguir duas ou três situações e acabou por fazer golo. Na segunda parte o Benfica continuou a carregar, marcou mais dois golos, mas nós também tivemos oportunidades, o Afonso Sousa podia ter voltado a marcar, mas não marcou.

[Belenenses volta ao último lugar da Liga…]

- Como tenho disto sempre, não olho sequer para a classificação. Tenho dito aos jogadores os pontos que queremos fazer, não somámos nenhum neste, mas continuamos a acreditar.

[O Belenenses ainda vai defrontar alguns adversários diretos]

- A mensagem é a mesma que temos passado, para nós os adversários são todos diretos. Teoricamente, e na prática também, temos adversários mais fortes, não conseguimos levar pontos daqui, não há vitória morais. Agora temos de descansar e preparar o próximo jogo com o Vizela que é o mais importante.